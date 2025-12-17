Tracto ‘Pomme Rocroi Rocroi
Tracto ‘Pomme Rocroi Rocroi samedi 25 avril 2026.
Tracto ‘Pomme Rocroi
Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Pour notre 6ème édition. Exposition de miniatures agricoles. Exposition de tracteurs ancêtres. Démonstration de concassage de blé. Battage à l’ancienne. Fabrication de farine à l’ancienne. Cuisson de pain à l’ancienne. Marché artisanale. Balade de tracteurs ancêtres. Ouverture le samedi 26 avril de 13h00 à 18h00
Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 48 12 36 61
For our 6th edition. Exhibition of agricultural miniatures. Ancestral tractor exhibition. Demonstration of wheat crushing. Old-fashioned threshing. Old-fashioned flour making. Old-fashioned bread baking. Craft market. Old-fashioned tractor ride. Open Saturday April 26 from 1:00 pm to 6:00 pm
L’événement Tracto ‘Pomme Rocroi Rocroi a été mis à jour le 2025-12-18 par Ardennes Tourisme