Les remparts de Rocroy Rocroi Ardennes

Les remparts de Rocroy

Les remparts de Rocroy 08230 Rocroi Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

La ville fortifiée en étoile fut construite en 1555 par Henri II et ses fortifications furent encore améliorées par Vauban. Le 19 mai 1643, la bataille de Rocroi marque une victoire décisive pour le règne de Louis XIV. Cette boucle facile permet de découvrir cette petite ville à partir des hauteurs des remparts. 4 km 1 h 20 Niveau facile A pied· Situation Rocroi à 35 km au nord-ouest de Charleville-Mézières · Balisage non · Source Office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne

+33 3 24 54 20 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The star-shaped fortified town was built in 1555 by Henry II and its fortifications were further improved by Vauban. On 19 May 1643, the battle of Rocroi marked a decisive victory for the reign of Louis XIV. This easy loop allows you to discover this small town from the heights of the ramparts. 4 km 1 h 20 Easy level On foot Situation: Rocroi 35 km north-west of Charleville-Mézières Marked out: no Source: Tourist Office Vallées and Plateau d’Ardenne

Deutsch :

Die sternförmig befestigte Stadt wurde 1555 von Heinrich II. erbaut und ihre Befestigungen wurden von Vauban weiter verbessert. Am 19. Mai 1643 wurde in der Schlacht von Rocroi ein entscheidender Sieg für die Herrschaft Ludwigs XIV. erzielt. Auf diesem leichten Rundweg können Sie diese kleine Stadt von den Höhen der Stadtmauern aus entdecken. 4 km 1 h 20 Niveau leicht Zu Fuß- Standort: Rocroi 35 km nordwestlich von Charleville-Mézières Markierung: nein Quelle: Office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne

Italiano :

La città fortificata a forma di stella fu costruita nel 1555 da Enrico II e le sue fortificazioni furono ulteriormente migliorate da Vauban. Il 19 maggio 1643, la battaglia di Rocroi segnò una vittoria decisiva per il regno di Luigi XIV. Questo facile anello permette di scoprire questa piccola città dall’alto dei bastioni. 4 km ? 1 ora e 20 minuti Livello facile A piedi Località: Rocroi, 35 km a nord-ovest di Charleville-Mézières Segnaletica: no Fonte: Ufficio del turismo di Vallées et Plateau d’Ardenne

Español :

La ciudad fortificada en forma de estrella fue construida en 1555 por Enrique II y sus fortificaciones fueron mejoradas por Vauban. El 19 de mayo de 1643, la batalla de Rocroi marcó una victoria decisiva para el reinado de Luis XIV. Este sencillo bucle permite descubrir esta pequeña ciudad desde las alturas de las murallas. ¿4 km? 1 h 20 min Nivel fácil A pie Ubicación: Rocroi, 35 km al noroeste de Charleville-Mézières Señalización: no Fuente: Oficina de Turismo de Vallées et Plateau d’Ardenne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme