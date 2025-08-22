Circuit de Buthiers Le Malesherbois Loiret

Circuit de Buthiers A pieds

Circuit de Buthiers Place Mazagran 45330 Le Malesherbois Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 225 Distance : 15000.0 Tarif :

En limite de Beauce, de Brie et du Gâtinais, arrosée par la rivière Essonne, Malesherbes dans une ceinture de verdure vous invite à découvrir ses célèbres rochers de grès aux détours de ses sentes forestières.

On the outskirts of the Beauce, Brie and Gâtinais regions, irrigated by the River Essonne, Malesherbes invites you amidst its verdant cradle to discover its famous sandstone rocks and forest walkways.

An der Grenze zu Beauce, Brie und Gâtinais, bewässert vom Fluss Essonne, lädt Malesherbes in einem Grüngürtel dazu ein, seine berühmten Sandsteinfelsen auf seinen Waldpfaden zu entdecken.

Ai margini delle regioni di Beauce, Brie e Gâtinais, bagnata dal fiume Essonne, Malesherbes, immersa in una cintura verde, invita a scoprire le sue famose rocce di arenaria lungo i suoi sentieri forestali.

En el límite de las regiones de Beauce, Brie y Gâtinais, regada por el río Essonne, Malesherbes, en un cinturón verde, le invita a descubrir sus famosas rocas de arenisca a lo largo de sus caminos forestales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIT Centre-Val de Loire