Circuit de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Loiret

Circuit de Chamerolles A pieds

Circuit de Chamerolles Château de Chamerolles 45170 Chilleurs-aux-Bois Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 8600.0 Tarif :

Château, jardins courtois et grands bois… Dans une ambiance XVIème siècle, un musée des parfums s’offre à la visite et les futaies de la forêt domaniale d’Orléans invitent à la promenade.

English : Chamerolles route

Castles, courtly gardens and vast woods… In an atmosphere reminiscent of the 16th century, a genuine fragrance museum awaits you over a stroll through the clusters of the Orléans national forest.

Deutsch :

Schloss, höfische Gärten und große Wälder… In einer Atmosphäre des 16. Jahrhunderts bietet sich ein Parfummuseum zur Besichtigung an, und die Hochwälder des Staatswaldes von Orléans laden zu Spaziergängen ein.

Italiano :

Castello, giardini aulici e grandi boschi… In un’atmosfera cinquecentesca, un museo dei profumi è aperto ai visitatori e i boschi della foresta demaniale di Orléans invitano a fare una passeggiata.

Español :

Castillo, jardines cortesanos y grandes bosques… En un ambiente del siglo XVI, un museo del perfume está abierto a los visitantes y los bosques del Estado de Orleans invitan a dar un paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire