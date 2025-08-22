Circuit de la Croix Collin Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Circuit de la Croix Collin Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Croix Collin Lieu-dit Norroy 54480 Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 270 Distance : 13000.0 Tarif :

La Maison de la Forêt est le point de départ de 7 circuits de randonnée balisés par les membres du Club Vosgien.

Beaucoup des trésors du territoire se dévoilent aux yeux des marcheurs les roches d’Achiffet, le col de la Chapelotte, l’Abbaye de Saint-Sauveur…

Les sentiers sont classés par niveau et sont adaptés aux différents publics famille, randonneurs, experts… Les distances sont variables ; de 6,5 kms pour les novices en la matière à 23 kms pour les adeptes de la catégorie !

http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ +33 3 83 71 23 25

English :

The Maison de la Forêt is the starting point of 7 hiking trails marked out by members of the Club Vosgien.

Many of the treasures of the territory are revealed to the eyes of the walkers: the rocks of Achiffet, the pass of Chapelotte, the Abbey of Saint-Sauveur..

The trails are classified by level and are adapted to different audiences: family, hikers, experts … The distances are variable; from 6,5 kms for the novices in the matter to 23 kms for the followers of the category!

Deutsch :

Das Maison de la Forêt ist der Ausgangspunkt von 7 Wanderwegen, die von den Mitgliedern des Vogesenclubs markiert wurden.

Viele der Schätze der Gegend enthüllen sich den Augen der Wanderer: die Felsen von Achiffet, der Chapelotte-Pass, die Abtei von Saint-Sauveur..

Die Wanderwege sind nach Schwierigkeitsgrad klassifiziert und eignen sich für verschiedene Zielgruppen: Familien, Wanderer, Experten… Die Entfernungen sind unterschiedlich; von 6,5 kms für Neulinge auf diesem Gebiet bis zu 23 kms für die Anhänger der Kategorie!

Italiano :

La Maison de la Forêt è il punto di partenza di 7 sentieri escursionistici tracciati dai membri del Club Vosgien.

Molti dei tesori della zona si svelano agli escursionisti: le rocce dell’Achiffet, il colle della Chapelotte, l’abbazia di Saint-Sauveur?

I sentieri sono classificati per livello e si adattano a diversi tipi di pubblico: famiglie, escursionisti, esperti… Le distanze sono variabili: da 6,5 km per i principianti a 23 km per gli escursionisti più esperti!

Español :

La Maison de la Forêt es el punto de partida de 7 rutas de senderismo marcadas por los miembros del Club Vosgien.

Muchos de los tesoros de la zona se revelan a los caminantes: las rocas de Achiffet, el paso de Chapelotte, la abadía de Saint-Sauveur?

Los senderos están clasificados por niveles y se adaptan a diferentes públicos: familias, excursionistas, expertos… Las distancias son variables: desde 6,5 km para los novatos hasta 23 km para los más experimentados

