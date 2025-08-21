Circuit de la Réserve naturelle nationale des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain Marolles Loir-et-Cher

Circuit de la Réserve naturelle nationale des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain A pieds

Circuit de la Réserve naturelle nationale des vallées de la Grand-Pierre et de Vitain Marolles 41330 Marolles Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 3400.0 Tarif :

Situé à 10 kilomètres au nord de Blois, cet itinéraire permet la découverte d’un patrimoine naturel et archéologique unique.

Classée depuis 1975 au titre des monuments historiques, la parcelle située sur la Grande Mesle abrite un ensemble de monuments funéraires du néolithique.

http://www.cdpne.org/la-reserve-naturelle-nationale-grand-pierre-et-vitain/ +33 2 54 51 56 70

English :

Located 10 kilometres north of Blois, this itinerary allows the discovery of a unique natural and archaeological heritage.

Classified since 1975 as a historical monument, the plot located on la Grande Mesle houses a group of funerary monuments from the Neolithic period.

Deutsch :

Diese Route befindet sich 10 km nördlich von Blois und ermöglicht die Entdeckung eines einzigartigen natürlichen und archäologischen Erbes.

Das seit 1975 unter Denkmalschutz stehende Grundstück auf la Grande Mesle beherbergt eine Reihe von Grabdenkmälern aus der Jungsteinzeit.

Italiano :

Situato a 10 chilometri a nord di Blois, questo percorso permette di scoprire un patrimonio naturale e archeologico unico.

Classificato come monumento storico dal 1975, l’appezzamento di terreno situato su la Grande Mesle ospita una serie di monumenti funerari neolitici.

Español :

Situada a 10 kilómetros al norte de Blois, esta ruta permite descubrir un patrimonio natural y arqueológico único.

Catalogado como monumento histórico desde 1975, el terreno situado en la Grande Mesle alberga una serie de monumentos funerarios neolíticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par SIT Centre-Val de Loire