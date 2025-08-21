Circuit de la réserve naturelle régionale géologique Pontlevoy Loir-et-Cher

Circuit de la réserve naturelle régionale géologique A pieds

Circuit de la réserve naturelle régionale géologique Pontlevoy 41400 Pontlevoy Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 2400.0 Tarif :

Depuis la mairie de Pontlevoy, vos pas vous mèneront à travers les rues pour profiter du patrimoine de la ville et de l’exposition permanente de Ferdinand Desnos, avant d’atteindre la réserve naturelle dont le patrimoine géologique préservé témoigne de plusieurs millions d’années d’histoire locale.

http://www.sudvaldeloire.fr/

English :

From the town hall of Pontlevoy, your steps will lead you through the streets to enjoy the heritage of the town and the permanent exhibition of Ferdinand Desnos, before reaching the nature reserve whose preserved geological heritage bears witness to several million years of local history.

Deutsch :

Vom Rathaus in Pontlevoy aus führen Sie Ihre Schritte durch die Straßen, um das Erbe der Stadt und die Dauerausstellung von Ferdinand Desnos zu genießen, bevor Sie das Naturschutzgebiet erreichen, dessen bewahrtes geologisches Erbe von mehreren Millionen Jahren lokaler Geschichte zeugt.

Italiano :

Dal municipio di Pontlevoy, i vostri passi vi condurranno attraverso le strade per ammirare il patrimonio della città e la mostra permanente di Ferdinand Desnos, prima di raggiungere la riserva naturale il cui patrimonio geologico conservato testimonia diversi milioni di anni di storia locale.

Español :

Desde el ayuntamiento de Pontlevoy, sus pasos le conducirán por las calles para disfrutar del patrimonio de la ciudad y de la exposición permanente de Ferdinand Desnos, antes de llegar a la reserva natural cuyo patrimonio geológico conservado es testigo de varios millones de años de historia local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par SIT Centre-Val de Loire