Circuit de la Résistance à Mussidan Mussidan Dordogne

La vallée de l’Isle et la forêt de la Double toute proche ont été un foyer actif de résistance durant la seconde guerre mondiale. Le parcours vous ménera des camps de maquis aux combats importants jusqu’à Neuvic gare où la résistance réussit le plus gros casse du XXe siècle.

English : Circuit de la Résistance à Mussidan

The valley of the Isle and the nearby Double Forest were an active hotbed of resistance during the Second World War. The route will take you from the maquis camps to the major battles up to Neuvic station where the resistance succeeded in the biggest heist of the 20th century.

Deutsch : Circuit de la Résistance à Mussidan

Das Isle-Tal und der nahe gelegene Double-Wald waren während des Zweiten Weltkriegs ein aktives Zentrum des Widerstands. Die Route führt Sie von Maquis-Lagern über wichtige Kämpfe bis hin zum Bahnhof Neuvic, wo dem Widerstand der größte Raubüberfall des 20.

Italiano :

La valle dell’Isle e la vicina foresta Double furono un centro attivo della resistenza durante la Seconda guerra mondiale. L’itinerario vi porterà dai campi maquis alle grandi battaglie fino alla stazione di Neuvic, dove la Resistenza mise a segno il più grande colpo del XX secolo.

Español : Circuit de la Résistance à Mussidan

El valle de Isle y el cercano bosque de Double fueron un activo centro de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. La ruta le llevará desde los campamentos del maquis, pasando por las grandes batallas, hasta la estación de Neuvic, donde la Resistencia llevó a cabo el mayor atraco del siglo XX.

