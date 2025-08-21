Circuit de Martignac Puy-l’Évêque Lot

Circuit de Martignac

Circuit de Martignac 46700 Puy-l’Évêque Lot Occitanie

Durée : 240 Distance : 13500.0 Tarif :

Un circuit riche en sites naturels et patrimoine bâti (fontaines, lavoirs, églises, village médiéval de Puy L’Evêque)

English :

A circuit rich in natural sites and built heritage (fountains, wash-houses, churches, the medieval village of Puy L’Evêque)

Deutsch :

Eine Strecke, die reich an Naturstätten und Baudenkmälern ist (Brunnen, Waschhäuser, Kirchen, das mittelalterliche Dorf Puy L’Evêque)

Italiano :

Un percorso ricco di siti naturali e di patrimonio edilizio (fontane, lavatoi, chiese, il villaggio medievale di Puy L’Evêque)

Español :

Un recorrido rico en parajes naturales y patrimonio arquitectónico (fuentes, lavaderos, iglesias, el pueblo medieval de Puy L’Evêque)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot