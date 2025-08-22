Voie verte Puy l’Evêque-Soturac Puy-l’Évêque Lot

Voie verte Puy l’Evêque-Soturac

Voie verte Puy l’Evêque-Soturac 46700 Puy-l’Évêque Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Ce tronçon de voie verte, exclusivement tracé sur l’ancienne ligne de chemin de fer Cahors-Monsempron-Libos (fermée aux voyageurs en 1971) permet de découvrir à son rythme la vallée du Lot, en toute sécurité

English :

This section of greenway, which runs exclusively on the former Cahors-Monsempron-Libos railroad line (closed to passengers in 1971), lets you discover the Lot valley at your own pace, in complete safety

Deutsch :

Dieser Abschnitt des grünen Weges, der ausschließlich auf der ehemaligen Eisenbahnlinie Cahors-Monsempron-Libos (1971 für Reisende geschlossen) verläuft, ermöglicht es, das Tal des Lot in seinem eigenen Rhythmus und in aller Sicherheit zu entdecken

Italiano :

Questo tratto della greenway, che si snoda esclusivamente sulla vecchia linea ferroviaria Cahors-Monsempron-Libos (chiusa ai passeggeri nel 1971), permette di scoprire la valle del Lot al proprio ritmo, in tutta sicurezza

Español :

Este tramo de la vía verde, que discurre exclusivamente por la antigua línea de ferrocarril Cahors-Monsempron-Libos (cerrada a los pasajeros en 1971), permite descubrir el valle del Lot a su ritmo, con total seguridad

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot