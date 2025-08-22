Copeyre Base de Puy-L’Evêque Puy-l’Évêque Lot
Copeyre Base de Puy-L’Evêque Promenade de Héron 46700 Puy-l’Évêque Lot Occitanie
Venez découvrir les diverses activités nautiques ou vélos sur notre base de Puy-L’Evêque
https://www.gabare-copeyre.com/ +33 5 65 20 03 25
English :
Come and discover the various water sports and cycling activities available at our base in Puy-L’Evêque
Deutsch :
Entdecken Sie die verschiedenen Wasser- oder Fahrradaktivitäten auf unserer Basis in Puy-L’Evêque
Italiano :
Venite a scoprire i vari sport acquatici e le attività ciclistiche disponibili presso la nostra base di Puy-L’Evêque
Español :
Venga a descubrir las distintas actividades náuticas y ciclistas que se pueden practicar en nuestra base de Puy-L’Evêque
