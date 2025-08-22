Circuit de Pontcher Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Circuit de Pontcher A pieds

Circuit de Pontcher 41400 Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

A trente kilomètres de Blois, venez découvrir cet itinéraire au départ du château de Montrichard.

Profitez du patrimoine naturel de la vallée du Cher et de la vue panoramique surplombant le Cher, et immergez-vous au coeur du patrimoine historique et médiéval unique de la ville.

https://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 32 05 10

English :

Thirty kilometres from Blois, come and discover this itinerary from the castle of Montrichard.

Enjoy the natural heritage of the Cher valley and the panoramic view over the Cher, and immerse yourself in the heart of the city’s unique historical and medieval heritage.

Deutsch :

Dreißig Kilometer von Blois entfernt können Sie diese Route vom Schloss Montrichard aus entdecken.

Genießen Sie das Naturerbe des Cher-Tals und den Panoramablick über den Cher und tauchen Sie ein in das einzigartige historische und mittelalterliche Erbe der Stadt.

Italiano :

A trenta chilometri da Blois, venite a scoprire questo itinerario che parte dal castello di Montrichard.

Godetevi il patrimonio naturale della valle dello Cher e la vista panoramica sullo Cher, e immergetevi nel patrimonio storico e medievale unico della città.

Español :

A treinta kilómetros de Blois, venga a descubrir este itinerario que parte del castillo de Montrichard.

Disfrute del patrimonio natural del valle del Cher y de la vista panorámica sobre el Cher, y sumérjase en el singular patrimonio histórico y medieval de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire