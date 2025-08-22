Circuit de randonnée Boucle de la Justice Lormes Nièvre

Circuit de randonnée Boucle de la Justice A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle de la Justice 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Bienvenue dans le Morvan. Vous n’êtes pas dans le Morvan des bois, mais bien dans le Morvan ouvert et vallonné où alternent des points de vue magnifiques sur la plaine des Vaux d’Yonne au sommet des vallons, et la fraîcheur des cours d’eau au fond des nombreuses vallées traversées. Tout au long du circuit l’eau est omniprésente, étangs, ruisseau, cours d’eau, et une récompense bien gagnée au sommet du mont de la Justice.

Difficulté moyenne

http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

Welcome to the Morvan. You’re not in the Morvan of the woods, but in the open, undulating Morvan, where magnificent views of the Vaux d?Yonne plain alternate at the top of the valleys, and the freshness of the streams at the bottom of the many valleys you cross. Water is omnipresent throughout the circuit, with ponds, streams and rivers, and a well-deserved reward at the summit of Mont de la Justice.

Deutsch :

Willkommen im Morvan. Sie befinden sich nicht im Morvan der Wälder, sondern im offenen und hügeligen Morvan, wo sich auf den Gipfeln der Täler herrliche Ausblicke auf die Ebene der Vaux d’Yonne mit den kühlen Wasserläufen am Ende der zahlreichen durchquerten Täler abwechseln. Auf der gesamten Strecke ist das Wasser allgegenwärtig: Teiche, Bäche, Wasserläufe und eine wohlverdiente Belohnung auf dem Gipfel des Mont de la Justice.

Italiano :

Benvenuti nel Morvan. Non siete nel Morvan dei boschi, ma in quello aperto e ondulato, dove si alternano magnifici panorami sulla pianura di Vaux d’Yonne in cima alle valli e la freschezza dei torrenti in fondo alle numerose valli che attraversate. L’acqua è ovunque lungo il percorso, con stagni, ruscelli e fiumi, e una meritata ricompensa in cima al Mont de la Justice.

Español :

Bienvenido al Morvan. No está en el Morvan de los bosques, sino en el Morvan abierto y ondulado donde se alternan magníficas vistas de la llanura de Vaux d’Yonne en lo alto de los valles, y la frescura de los arroyos en el fondo de los numerosos valles que atraviesa. El agua está presente por todas partes a lo largo del recorrido, con estanques, arroyos y ríos, y una merecida recompensa en la cima del Mont de la Justice.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data