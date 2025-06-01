Circuit de randonnée Boucle du bois de Marcioux Lormes Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du bois de Marcioux Camping de l’étang du goulot 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Ce circuit de 14 km vous emmène à la découverte des richesses de la forêt morvandelle en passant par la gare du tacot et l’étang du Moulin du bois.

Difficulté moyenne

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

This 14 km circuit takes you on a discovery tour of the riches of the Morvan forest, passing by the Taco station and the Moulin du Bois pond.

Deutsch :

Dieser 14 km lange Rundweg führt Sie über den Tacot-Bahnhof und den Teich Moulin du bois zu den Reichtümern des Morvandel-Waldes.

Italiano :

Questo percorso di 14 km vi porta alla scoperta delle ricchezze della foresta del Morvan, passando per la stazione ferroviaria di Tacot e lo stagno del Moulin du Bois.

Español :

Este sendero de 14 km le llevará a descubrir las riquezas del bosque de Morvan, pasando por la estación de tacot y el estanque de Moulin du Bois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data