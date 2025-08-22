Circuit de randonnée Boucle du maquis des Fiottes Moux-en-Morvan Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du maquis des Fiottes A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle du maquis des Fiottes Stade municipal 58230 Moux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

En juillet 1943, le résistant Joseph Pelletier, co-fondateur du maquis Bernard (Ouroux-en-Morvan) cacha dans ces bois quatre réfractaires au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire).

English :

In July 1943, Resistance fighter Joseph Pelletier, co-founder of the Bernard maquis (Ouroux-en-Morvan), hid four S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) draft dodgers in these woods.

Deutsch :

Im Juli 1943 versteckte der Widerstandskämpfer Joseph Pelletier, Mitbegründer des Maquis Bernard (Ouroux-en-Morvan), in diesen Wäldern vier Refraktäre des S.T.O. (Service du Travail Obligatoire).

Italiano :

Nel luglio 1943, il combattente della Resistenza Joseph Pelletier, cofondatore del Bernard maquis (Ouroux-en-Morvan), nascose in questi boschi quattro renitenti alla leva del S.T.O. (Service du Travail Obligatoire).

Español :

En julio de 1943, el resistente Joseph Pelletier, cofundador del maquis de Bernard (Ouroux-en-Morvan), escondió en estos bosques a cuatro evasores del Servicio de Trabajo Obligatorio (S.T.O.).

