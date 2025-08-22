Circuit de Trail: Boucle n°2 de Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Nièvre
Circuit de Trail: Boucle n°2 de Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Trail: Boucle n°2 de Moux-en-Morvan Trail Difficulté moyenne
Circuit de Trail: Boucle n°2 de Moux-en-Morvan Stade municipal 58230 Moux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13500.0 Tarif :
Le concept de ce second circuit de 13,5 km est de revenir à Moux à mi-parcours, ce qui permet selon la volonté de chacun de ne faire qu’une boucle éventuellement ou de combiner avec les autres circuits. La seconde caractéristique de ce tracé est son profil constitué de deux bosses également répartie au KM 4 et KM 8 qui permettent le travail en cote (200m de D+ pour la première, 150m de D+ sur la seconde mais avec un pourcentage de pente plus important).
Difficulté moyenne
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00
English :
The concept of this second 13.5 km circuit is to return to Moux at the halfway point, which means that, depending on the rider?s preference, it can be done as a single loop or combined with the other circuits. The second feature of this route is its profile, which consists of two bumps equally distributed at KM 4 and KM 8, enabling hill work (200m of D+ on the first, 150m of D+ on the second, but with a steeper gradient).
Deutsch :
Das Konzept dieses zweiten 13,5 km langen Rundkurses besteht darin, auf halber Strecke nach Moux zurückzukehren, so dass man je nach Wunsch nur eine Schleife machen oder mit den anderen Rundkursen kombinieren kann. Die zweite Besonderheit dieser Strecke ist ihr Profil, das aus zwei gleichmäßig verteilten Buckeln bei KM 4 und KM 8 besteht, die die Arbeit an der Steigung ermöglichen (200 m D+ bei der ersten, 150 m D+ bei der zweiten, aber mit einem höheren Steigungsprozentsatz).
Italiano :
Il concetto di questo secondo circuito di 13,5 km è quello di tornare a Moux a metà strada, il che significa che, a seconda delle preferenze, si può fare un solo anello o combinarlo con gli altri circuiti. La seconda caratteristica di questo percorso è il suo profilo, costituito da due dossi equamente distribuiti al KM 4 e al KM 8, che consentono di lavorare in collina (200 m di D+ il primo, 150 m di D+ il secondo, ma con una pendenza maggiore).
Español :
El concepto de este segundo circuito de 13,5 km es volver a Moux a mitad de recorrido, lo que significa que, según sus preferencias, puede hacer sólo un bucle o combinarlo con los otros circuitos. La segunda característica de esta ruta es su perfil, que consta de dos baches distribuidos equitativamente en el KM 4 y KM 8, que permiten trabajar en cuesta (200m de D+ en el primero, 150m de D+ en el segundo, pero con una pendiente más pronunciada).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data