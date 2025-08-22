Circuit de Trail: Boucle n°3 de Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Nièvre
vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Trail: Boucle n°3 de Moux-en-Morvan Trail Difficile
Stade municipal 58230 Moux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 19000.0
Vauban, l’un des morvandiaux les plus célèbres, utilisait le terme de bossilé en vieux Français. Ce qualificatif va bien à ce grand circuit partant de Moux-en-Morvan 19km et 500 de D+ !
Difficile
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00
English :
Vauban, one of the most famous Morvaners, used the term bossilé in old French. It’s an apt description for this great circuit starting from Moux-en-Morvan: 19km and 500 D+!
Deutsch :
Vauban, einer der berühmtesten Morvandiaux, benutzte im Altfranzösischen den Begriff bossilé. Diese Bezeichnung passt gut auf diese große Rundtour, die in Moux-en-Morvan beginnt: 19 km und 500 Höhenmeter!
Italiano :
Vauban, uno dei più famosi Morvaner, usava il termine bossilé in francese antico. È una descrizione appropriata per questo lungo circuito che parte da Moux-en-Morvan: 19 km e 500 D+!
Español :
Vauban, uno de los Morvaners más famosos, utilizaba el término bossilé en francés antiguo. Es una descripción acertada para este largo circuito que parte de Moux-en-Morvan: ¡19 km y 500 D+!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data