Circuit de Trail: Boucle n°1 de Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Nièvre

Stade municipal 58230 Moux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

La Garenne, c’est le nom du ruisseau qui serpente dans cette vallée à l’Est du village de Moux mais aussi le nom de l’ensemble des terriers du lapin sauvage autrefois très fréquent. Sportivement parlant, le nom est une bonne indication pour ceux qui voudraient aller très vite sur ce circuit roulant (moins de 100 mètres de D+) sans difficulté technique aucune.

La Garenne is the name of the stream that meanders through this valley to the east of the village of Moux, but it is also the name of a group of wild rabbit burrows that were once very common. From a sporting point of view, the name is a good indication for those who would like to go very fast on this rolling circuit (less than 100 metres of D+) with no technical difficulties whatsoever.

La Garenne ist der Name des Baches, der sich durch dieses Tal östlich des Dorfes Moux schlängelt, aber auch der Name der Höhlen des Wildkaninchens, die früher sehr häufig waren. Sportlich gesehen ist der Name ein guter Hinweis für diejenigen, die auf dieser rollenden Strecke (weniger als 100 m Höhenunterschied) ohne technische Schwierigkeiten sehr schnell vorankommen möchten.

La Garenne è il nome del torrente che serpeggia in questa valle a est del villaggio di Moux, ma è anche il nome di un gruppo di tane di conigli selvatici un tempo molto comuni. Dal punto di vista sportivo, il nome è una buona indicazione per chi vuole andare molto veloce su questo circuito facile (meno di 100 metri di D+) senza alcuna difficoltà tecnica.

La Garenne es el nombre del arroyo que serpentea por este valle al este del pueblo de Moux, pero también es el nombre de un grupo de madrigueras de conejos salvajes que antaño eran muy comunes. Desde el punto de vista deportivo, el nombre es una buena indicación para los que quieran ir muy rápido en este circuito fácil (menos de 100 metros de D+) y sin ninguna dificultad técnica.

