Circuit de randonnée Entre Loire et coteaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Entre Loire et coteaux

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Entre Loire et coteaux 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 9500.0

Circuit vallonné et boisé entre Trèves et Chênehutte, le long de la Loire et sur le haut du coteau.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A hilly, wooded circuit between Trèves and Chênehutte, along the Loire and up the hillside.

Deutsch :

Hügelige und bewaldete Strecke zwischen Trier und Chênehutte, entlang der Loire und auf dem oberen Teil des Hügels.

Italiano :

Un percorso collinare e boscoso tra Trèves e Chênehutte, lungo la Loira e in collina.

Español :

Recorrido montañoso y boscoso entre Trèves y Chênehutte, a lo largo del Loira y por la ladera.

