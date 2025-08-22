Circuit de randonnée Entre vigne et forêt Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Circuit de randonnée Entre vigne et forêt Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de randonnée Entre vigne et forêt
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Entre vigne et forêt 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 12400.0 Tarif :
Parcours légèrement vallonné qui serpente entre vignes et bois.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
A gently undulating route winding through vineyards and woods.
Deutsch :
Leicht hügelige Strecke, die sich durch Weinberge und Wälder schlängelt.
Italiano :
Un percorso dolcemente ondulato che si snoda tra vigneti e boschi.
Español :
Una ruta suavemente ondulada que serpentea entre viñedos y bosques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime