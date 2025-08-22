Circuit de randonnée Entre vigne et forêt Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Entre vigne et forêt

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Entre vigne et forêt 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Parcours légèrement vallonné qui serpente entre vignes et bois.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A gently undulating route winding through vineyards and woods.

Deutsch :

Leicht hügelige Strecke, die sich durch Weinberge und Wälder schlängelt.

Italiano :

Un percorso dolcemente ondulato che si snoda tra vigneti e boschi.

Español :

Una ruta suavemente ondulada que serpentea entre viñedos y bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime