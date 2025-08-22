Circuit de randonnée Forêt et architecture Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Forêt et architecture

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Forêt et architecture 49590 Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 8800.0 Tarif :

Circuit avec relief, essentiellement en sous-bois, offrant un panorama sur le village.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A circuit with relief, mainly in undergrowth, offering a panoramic view of the village.

Deutsch :

Rundweg mit Relief, hauptsächlich im Unterholz, bietet einen Ausblick auf das Dorf.

Italiano :

Un percorso collinare, prevalentemente nel sottobosco, con vista panoramica sul paese.

Español :

Una ruta montañosa, principalmente a través de maleza, con vistas panorámicas sobre el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime