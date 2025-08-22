Circuit de randonnée Forêt et architecture Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Circuit de randonnée Forêt et architecture 49590 Fontevraud-l'Abbaye Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 8800.0
Circuit avec relief, essentiellement en sous-bois, offrant un panorama sur le village.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
A circuit with relief, mainly in undergrowth, offering a panoramic view of the village.
Deutsch :
Rundweg mit Relief, hauptsächlich im Unterholz, bietet einen Ausblick auf das Dorf.
Italiano :
Un percorso collinare, prevalentemente nel sottobosco, con vista panoramica sul paese.
Español :
Una ruta montañosa, principalmente a través de maleza, con vistas panorámicas sobre el pueblo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime