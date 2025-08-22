ROUTE DE LA LOIRE Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Route de la Loire 49590 Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 150000.0 Tarif :
La Route de la Loire en Anjou est un circuit touristique qui longe le fleuve d’est en ouest et offre des panoramas spectaculaires sur la Loire.
English :
The Route de la Loire en Anjou is a tourist trail that follows the river from east to west, offering spectacular panoramic views of the Loire.
Deutsch :
Die Route de la Loire en Anjou ist ein touristischer Rundweg, der von Ost nach West am Fluss entlangführt und spektakuläre Panoramen der Loire bietet.
Italiano :
La Route de la Loire en Anjou è un percorso turistico che segue il fiume da est a ovest, offrendo spettacolari viste panoramiche sulla Loira.
Español :
La Route de la Loire en Anjou es un sendero turístico que sigue el río de este a oeste, ofreciendo espectaculares vistas panorámicas del Loira.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Anjou tourime