ROUTE DE LA LOIRE Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Route de la Loire

Route de la Loire 49590 Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 150000.0 Tarif :

La Route de la Loire en Anjou est un circuit touristique qui longe le fleuve d’est en ouest et offre des panoramas spectaculaires sur la Loire.

English :

The Route de la Loire en Anjou is a tourist trail that follows the river from east to west, offering spectacular panoramic views of the Loire.

Deutsch :

Die Route de la Loire en Anjou ist ein touristischer Rundweg, der von Ost nach West am Fluss entlangführt und spektakuläre Panoramen der Loire bietet.

Italiano :

La Route de la Loire en Anjou è un percorso turistico che segue il fiume da est a ovest, offrendo spettacolari viste panoramiche sulla Loira.

Español :

La Route de la Loire en Anjou es un sendero turístico que sigue el río de este a oeste, ofreciendo espectaculares vistas panorámicas del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Anjou tourime