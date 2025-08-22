Circuit patrimoine « Les deux vies de Fontevraud-l’Abbaye » Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Circuit patrimoine « Les deux vies de Fontevraud-l’Abbaye » Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit patrimoine Les deux vies de Fontevraud-l’Abbaye
Circuit patrimoine Les deux vies de Fontevraud-l’Abbaye 49590 Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 3500.0 Tarif :
Son nom est François-Yves Besnard, tour à tour docteur en théologie, curé, maire, préfet et percepteur. C’est ce personnage historique de Fontevraud qui vous narre une parcelle de l’histoire des lieux, dans le livret de découverte.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
His name is François-Yves Besnard, in turn doctor of theology, parish priest, mayor, prefect and tax collector. It’s this historical figure from Fontevraud who tells you a bit of the history of the place, in the discovery booklet.
Deutsch :
Sein Name ist François-Yves Besnard. Er war Doktor der Theologie, Pfarrer, Bürgermeister, Präfekt und Steuereinnehmer. Diese historische Persönlichkeit von Fontevraud erzählt Ihnen im Entdeckungsheft einen Teil der Geschichte des Ortes.
Italiano :
Si chiama François-Yves Besnard, dottore in teologia, parroco, sindaco, prefetto ed esattore delle tasse. Questo personaggio storico di Fontevraud racconta un po’ della storia del luogo nel libretto di scoperta.
Español :
Se llama François-Yves Besnard, doctor en teología, párroco, alcalde, prefecto y recaudador de impuestos. Este personaje histórico de Fontevraud le cuenta un poco de la historia del lugar en el folleto del descubrimiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime