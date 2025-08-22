Circuit patrimoine Les deux vies de Fontevraud-l’Abbaye

Son nom est François-Yves Besnard, tour à tour docteur en théologie, curé, maire, préfet et percepteur. C’est ce personnage historique de Fontevraud qui vous narre une parcelle de l’histoire des lieux, dans le livret de découverte.

His name is François-Yves Besnard, in turn doctor of theology, parish priest, mayor, prefect and tax collector. It’s this historical figure from Fontevraud who tells you a bit of the history of the place, in the discovery booklet.

Sein Name ist François-Yves Besnard. Er war Doktor der Theologie, Pfarrer, Bürgermeister, Präfekt und Steuereinnehmer. Diese historische Persönlichkeit von Fontevraud erzählt Ihnen im Entdeckungsheft einen Teil der Geschichte des Ortes.

Si chiama François-Yves Besnard, dottore in teologia, parroco, sindaco, prefetto ed esattore delle tasse. Questo personaggio storico di Fontevraud racconta un po’ della storia del luogo nel libretto di scoperta.

Se llama François-Yves Besnard, doctor en teología, párroco, alcalde, prefecto y recaudador de impuestos. Este personaje histórico de Fontevraud le cuenta un poco de la historia del lugar en el folleto del descubrimiento.

