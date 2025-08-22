Circuit de randonnée Les Rosiers sur Loire L’Ile Ollivier Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Les Rosiers sur Loire L’Ile Ollivier 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 5100.0 Tarif :
Itinéraire de randonnée familiale aux Rosier sur Loire pour découvrir les bords de Loire.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
A family hiking trail in Les Rosier sur Loire to discover the banks of the Loire.
Deutsch :
Familienfreundliche Wanderroute in Les Rosier sur Loire, um die Ufer der Loire zu entdecken.
Italiano :
Un percorso a piedi per famiglie a Les Rosier sur Loire per scoprire le rive della Loira.
Español :
Una ruta de senderismo familiar en Les Rosier sur Loire para descubrir las orillas del Loira.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime