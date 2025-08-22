Circuit de randonnée Les Rosiers sur Loire L’Ile Ollivier Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Les Rosiers sur Loire L’Ile Ollivier

Itinéraire de randonnée familiale aux Rosier sur Loire pour découvrir les bords de Loire.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A family hiking trail in Les Rosier sur Loire to discover the banks of the Loire.

Deutsch :

Familienfreundliche Wanderroute in Les Rosier sur Loire, um die Ufer der Loire zu entdecken.

Italiano :

Un percorso a piedi per famiglie a Les Rosier sur Loire per scoprire le rive della Loira.

Español :

Una ruta de senderismo familiar en Les Rosier sur Loire para descubrir las orillas del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime