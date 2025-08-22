Circuit de Trail: Boucle n°1 de Lormes Lormes Nièvre

Circuit de Trail: Boucle n°1 de Lormes Trail Facile

Circuit de Trail: Boucle n°1 de Lormes Etang du Goulot 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Cet itinéraire, le plus court de la base de trail au départ de Lormes avec ces 10 km ne comporte aucune difficulté majeure si ce n’est la remontée des gorges de Narvau qui peut un peu piquer les jambes.

English :

This route, the shortest of the trail base from Lormes at 10km, has no major difficulties apart from the climb up the Narvau gorges, which can be a bit tiring on the legs.

Deutsch :

Diese Route ist mit 10 km die kürzeste der Trailbase ab Lormes und weist keine größeren Schwierigkeiten auf, außer dem Aufstieg durch die Narvau-Schlucht, der ein wenig in die Beine stechen kann.

Italiano :

Questo percorso, il più breve del sentiero di base da Lormes con i suoi 10 km, non presenta grandi difficoltà, a parte la salita delle gole di Narvau, che può essere un po’ faticosa per le gambe.

Español :

Esta ruta, la más corta de las que parten de Lormes, con 10 km, no presenta grandes dificultades, salvo la subida de las gargantas de Narvau, que puede resultar un poco dura para las piernas.

