Circuit de Trail: Boucle n°2 de Lormes Lormes Nièvre

Circuit de Trail: Boucle n°2 de Lormes
Etang du Goulot 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 21000.0
Le second circuit de Lormes dénommé le Circuit de Fontaine Froide, du nom de la forêt domaniale qu’il traverse, demeure abordable en terme de distance (20 km) et en terme de dénivelés positifs (un peu plus de 500 m).
Difficile
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00
English :
Lormes?s second circuit, named the Circuit de Fontaine Froide, after the state-owned forest through which it passes, remains affordable in terms of distance (20km) and altitude gain (just over 500m).
Deutsch :
Der zweite Rundkurs in Lormes, der Circuit de Fontaine Froide, benannt nach dem Staatswald, den er durchquert, bleibt in Bezug auf die Distanz (20 km) und die positiven Höhenunterschiede (etwas mehr als 500 m) erschwinglich.
Italiano :
Il secondo circuito di Lormes, noto come Circuit de Fontaine Froide, dal nome della foresta nazionale che attraversa, rimane abbordabile in termini di distanza (20 km) e di variazioni positive di altitudine (poco più di 500 m).
Español :
El segundo circuito de Lormes, conocido como Circuit de Fontaine Froide, nombre del bosque nacional por el que pasa, sigue siendo asequible en cuanto a distancia (20 km) y desnivel positivo (algo más de 500 m).
