Circuit de Trail: Boucle n°3 de Lormes Lormes Nièvre

Avec ses 35 km peut-être même légèrement plus et ses 1000 m de dénivelé positif, voici un circuit qui porte bien son nom le Circuit des Résistants ! Vous partez ici pour une aventure de quelques heures sur un itinéraire très sauvage mais aussi très varié, qui emprunte, entre Lormes et les rives Est du lac de Chaumeçon puis le Chalaux, à peu près toutes les bosses que l’on peut franchir sur ce territoire.

With its 35 km, perhaps even slightly longer, and its 1000 m positive altitude difference, this is a circuit that lives up to its name: the Circuit des Résistants! You’re in for an adventure of a few hours on a very wild but varied route, which takes in almost all the bumps between Lormes and the eastern shores of Lac de Chaumeçon, then the Chalaux.

Mit einer Länge von 35 km, vielleicht sogar etwas mehr, und einem positiven Höhenunterschied von 1000 m ist dies eine Strecke, die ihrem Namen alle Ehre macht: der Circuit des Résistants! Sie begeben sich hier auf ein mehrstündiges Abenteuer auf einer sehr wilden, aber auch sehr abwechslungsreichen Strecke, die zwischen Lormes und dem Ostufer des Lac de Chaumeçon und dann dem Chalaux so ziemlich alle Buckel überwindet, die man in diesem Gebiet überwinden kann.

Con i suoi 35 km, forse anche un po’ più lunghi, e i suoi 1000 m di pendenza positiva, questo è un percorso all’altezza del suo nome: il Circuit des Résistants! Per qualche ora sarete in cammino su un percorso molto selvaggio ma vario, che comprende quasi tutte le asperità tra Lormes e le rive orientali del Lac de Chaumeçon, poi i Chalaux.

Con sus 35 km, quizá incluso algo más, y sus 1.000 m de desnivel positivo, es un recorrido que hace honor a su nombre: ¡el Circuit des Résistants! Durante unas horas, recorrerás una ruta muy salvaje pero variada, que pasa por casi todos los baches entre Lormes y las orillas orientales del Lac de Chaumeçon, y luego los Chalaux.

