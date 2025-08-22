Circuit de Trousse-bois Briare Loiret

Circuit de Trousse-bois A pieds

Circuit de Trousse-bois Port de plaisance 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 14800.0 Tarif :

Découvrez ce carrefour fluvial avec la Loire et ses canaux propices à la navigation de plaisance. Le circuit fait également une escapade par le parc de Troussebois et les larges espaces boisés giboyeux.

+33 2 38 31 24 51

English : The Troussebois trail

Discover the ‘river crossroads’ where the Loire and its parallel canals meet. The circuit also passes through Troussebois Park and its game-rich woods.

Deutsch :

Entdecken Sie diesen Flussknotenpunkt mit der Loire und ihren Kanälen, die sich für Freizeitboote eignen. Die Tour macht auch einen Abstecher zum Parc de Troussebois und den weitläufigen, wildreichen Waldgebieten.

Italiano :

Scoprite questo crocevia fluviale con la Loira e i suoi canali adatti alla navigazione. Il tour comprende anche il parco Troussebois e le grandi aree boschive ricche di selvaggina.

Español :

Descubre este cruce fluvial entre el Loira y sus canales propicios a la navegación de recreo. El circuito también se adentra en el parque de Troussebois y en las espaciosas zonas boscosas y de caza abundante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire