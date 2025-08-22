Circuit de VTT Boucle n°7 de Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°7 de Moux-en-Morvan En VTT assistance électrique Difficile

Circuit de VTT Boucle n°7 de Moux-en-Morvan Stade municipal 58230 Moux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 36000.0

Moux-en-Morvan, petit village pittoresque niché au cœur du massif du Morvan, est un véritable paradis pour les amateurs de VTT en quête d’aventures et de sensations fortes. Avec ses paysages vallonnés, ses sentiers forestiers sinueux et ses panoramas à couper le souffle, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Moux-en-Morvan, a picturesque village nestled in the heart of the Morvan Massif, is a paradise for mountain bikers in search of adventure and thrills. With its hilly landscapes, winding forest trails and breathtaking panoramas, this region offers an ideal playground for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Moux-en-Morvan, ein kleines malerisches Dorf im Herzen des Morvan-Massivs, ist ein wahres Paradies für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Abenteuern und Nervenkitzel sind. Mit ihren hügeligen Landschaften, kurvigen Waldwegen und atemberaubenden Panoramen bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Moux-en-Morvan, un pittoresco villaggio immerso nel cuore del Massiccio del Morvan, è un paradiso per gli amanti della mountain bike in cerca di avventure ed emozioni. Con i suoi paesaggi collinari, i tortuosi sentieri forestali e i panorami mozzafiato, questa regione offre un terreno di gioco ideale per gli amanti del fuoristrada.

Español :

Moux-en-Morvan, pintoresco pueblo enclavado en el corazón del macizo de Morvan, es un paraíso para los ciclistas de montaña en busca de aventuras y emociones fuertes. Con sus paisajes de colinas, sus sinuosos senderos forestales y sus impresionantes panoramas, esta región ofrece un terreno de juego ideal para los entusiastas de la bicicleta todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data