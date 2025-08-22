Circuit découverte de Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne Ain

Circuit découverte de Châtillon-sur-Chalaronne

Circuit découverte de Châtillon-sur-Chalaronne Place du Champ de Foire 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit à la découverte de la cité médiévale de Châtillon-sur-Chalaronne. Halles moyennageuses, rues pavées, maisons à encorbellement, ponts fleuris… découvrez tous les trésors de cette cité médiévale fleurie.

English : Châtillon-sur-Chalaronne discovery tour

Discover the medieval town of Châtillon-sur-Chalaronne. Medieval market halls, cobbled streets, corbelled houses, flower-bedecked bridges… discover all the treasures of this flower-filled medieval town.

Deutsch : Rundgang zur Entdeckung von Châtillon-sur-Chalaronne

Rundgang zur Entdeckung der mittelalterlichen Stadt Châtillon-sur-Chalaronne. Mittelalterliche Markthallen, gepflasterte Straßen, Häuser mit Erkern, blumengeschmückte Brücken… Entdecken Sie alle Schätze dieser blumengeschmückten mittelalterlichen Stadt.

Italiano :

Scoprite la città medievale di Châtillon-sur-Chalaronne. Sale del mercato medievali, strade acciottolate, case a mensola, ponti in fiore… scoprite tutti i tesori di questa città medievale fiorita.

Español : Ruta de descubrimiento de Châtillon-sur-Chalaronne

Descubra la ciudad medieval de Châtillon-sur-Chalaronne. Mercados medievales, calles adoquinadas, casas con ménsulas, puentes en flor… descubra todos los tesoros de esta ciudad medieval llena de flores.

