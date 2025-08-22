Etangs des Prés Gaudet Châtillon-sur-Chalaronne Ain
Etangs des Prés Gaudet Châtillon-sur-Chalaronne Ain vendredi 1 mai 2026.
Etangs des Prés Gaudet
Etangs des Prés Gaudet route de grobon 01400 Châtillon-sur-Chalaronne Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Lieu de promenade bucolique avec un étang central situé à proximité de la piscine et du camping.
Un parcours de 1,2 km chemine le long de la Chalaronne et serpente dans une petite aulnaie ombragée.
http://www.chatillon-sur-chalaronne.fr/ +33 4 74 55 02 27
English : Etangs des Prés Gaudet
A bucolic walk with a central pond near the swimming pool and campsite.
A 1.2 km path winds along the Chalaronne through a shady alder grove.
Deutsch : Etangs des Prés Gaudet
Ein idyllischer Ort für Spaziergänge mit einem zentralen Teich in der Nähe des Schwimmbads und des Campingplatzes.
Eine 1,2 km lange Strecke verläuft entlang des Flusses Chalaronne und schlängelt sich durch einen kleinen schattigen Erlenhain.
Italiano :
Una passeggiata bucolica con uno stagno centrale vicino alla piscina e al campeggio.
Un sentiero di 1,2 km si snoda lungo le rive della Chalaronne attraverso un piccolo e ombroso ontaneto.
Español : Etangs des Prés Gaudet
Un paseo bucólico con un estanque central cerca de la piscina y el camping.
Un sendero de 1,2 km serpentea a orillas del Chalaronne por un pequeño bosquecillo de alisos sombreado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Aintourisme source Apidae Tourisme