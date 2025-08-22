Circuit découverte de la Côte Chalonnaise en voiture Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Circuit découverte de la Côte Chalonnaise en voiture Bus Facile

Circuit découverte de la Côte Chalonnaise en voiture Place de l’Hôtel de Ville 71100 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 120000.0 Tarif :

Prenez la route et découvrez 120 km de paysages typiques de la Bourgogne des vignes à perte de vue, des petits villages pleins de charme, et un patrimoine riche d’histoire.

Facile

English :

Take to the road and discover 120 km of typical Burgundy landscapes: vineyards as far as the eye can see, charming little villages and a heritage rich in history.

Deutsch :

Machen Sie sich auf den Weg und entdecken Sie 120 km der typischen Landschaft Burgunds: Weinberge, soweit das Auge reicht, kleine charmante Dörfer und ein geschichtsträchtiges Erbe.

Italiano :

Percorrete la strada e scoprite 120 km di campagna tipica della Borgogna: vigneti a perdita d’occhio, piccoli villaggi incantevoli e un patrimonio ricco di storia.

Español :

Salga a la carretera y descubra 120 km de paisajes típicos de Borgoña: viñedos hasta donde alcanza la vista, pueblecitos encantadores y un patrimonio rico en historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data