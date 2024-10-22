CIRCUIT DECOUVERTE DE LA MÉNITRÉ La Ménitré Maine-et-Loire

CIRCUIT DECOUVERTE DE LA MÉNITRÉ 49250 La Ménitré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Profitez d’une promenade de 2 heures ponctuée de panneaux pour découvrir les richesses du patrimoine de La Ménitré.

+33 2 41 45 63 63

English :

Enjoy a 2-hour walk punctuated by panels to discover the rich heritage of La Ménitré.

Deutsch :

Nutzen Sie einen zweistündigen Spaziergang, der von Schildern unterbrochen wird, um das reiche Kulturerbe von La Ménitré zu entdecken.

Italiano :

Godetevi una passeggiata di 2 ore scandita da cartelli per scoprire il ricco patrimonio di La Ménitré.

Español :

Disfrute de un paseo de 2 horas salpicado de señales para descubrir el rico patrimonio de La Ménitré.

