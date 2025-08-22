LOIRE ET PATRIMOINE LA MÉNITRÉ La Ménitré Maine-et-Loire

LOIRE ET PATRIMOINE LA MÉNITRÉ

LOIRE ET PATRIMOINE LA MÉNITRÉ 49250 La Ménitré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Cette boucle de 12 km vous invite à arpenter les bords de Loire et flâner dans un village typique ligérien.

+33 2 41 45 63 63

English :

This 12 km loop invites you to walk along the banks of the Loire and stroll through a typical Loire village.

Deutsch :

Dieser 12 km lange Rundweg lädt Sie dazu ein, am Ufer der Loire entlang zu wandern und durch ein typisches Dorf an der Loire zu schlendern.

Italiano :

Questo anello di 12 km invita a camminare lungo le rive della Loira e a passeggiare in un tipico villaggio della Loira.

Español :

Este bucle de 12 km le invita a caminar por las orillas del Loira y a pasear por un pueblo típico del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime