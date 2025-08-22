LOIRE ET PATRIMOINE LA MÉNITRÉ La Ménitré Maine-et-Loire
LOIRE ET PATRIMOINE LA MÉNITRÉ La Ménitré Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
LOIRE ET PATRIMOINE LA MÉNITRÉ
LOIRE ET PATRIMOINE LA MÉNITRÉ 49250 La Ménitré Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Cette boucle de 12 km vous invite à arpenter les bords de Loire et flâner dans un village typique ligérien.
+33 2 41 45 63 63
English :
This 12 km loop invites you to walk along the banks of the Loire and stroll through a typical Loire village.
Deutsch :
Dieser 12 km lange Rundweg lädt Sie dazu ein, am Ufer der Loire entlang zu wandern und durch ein typisches Dorf an der Loire zu schlendern.
Italiano :
Questo anello di 12 km invita a camminare lungo le rive della Loira e a passeggiare in un tipico villaggio della Loira.
Español :
Este bucle de 12 km le invita a caminar por las orillas del Loira y a pasear por un pueblo típico del Loira.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime