SENTIER DES PONCEAUX À LA MÉNITRÉ La Ménitré Maine-et-Loire

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR SENTIER DES PONCEAUX À LA MÉNITRÉ 49250 La Ménitré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 14000.0

Cette boucle de 15 km vous mène à la découverte des paysages de polders (ancien lit de la Loire), de l’Authion et de ses ponts typiques.

This 15 km loop leads you to discover the polder landscape (former bed of the Loire), the Authion river and its typical bridges.

Dieser 15 km lange Rundweg führt Sie durch die Polderlandschaften (ehemaliges Flussbett der Loire), entlang des Flusses Authion und seiner typischen Brücken.

Questo anello di 15 km vi porta a scoprire il paesaggio dei polder (ex letto della Loira), l’Authion e i suoi tipici ponti.

Este bucle de 15 km le lleva a descubrir el paisaje de los pólderes (antiguo cauce del Loira), el Authion y sus típicos puentes.

