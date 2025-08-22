Parcours Canoë Loire N°3 La Ménitré Maine-et-Loire

Parcours Canoë Loire N°3

Parcours Canoë Loire N°3 49250 La Ménitré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

De La Ménitré aux Ponts de Cé, suivez ce parcours de 4h40 et laissez-vous guider au fil de l’eau muni de la fiche rivière.

English :

From La Ménitré to Ponts de Cé, follow this 4h40 route and let yourself be guided along the water with the river plug.

Deutsch :

Von La Ménitré bis Les Ponts de Cé folgen Sie dieser 4h40 langen Strecke und lassen Sie sich mit der Flusskarte ausgestattet am Wasser entlang führen.

Italiano :

Da La Ménitré a Les Ponts de Cé, seguite questo percorso di 4 ore e 40 minuti e lasciatevi guidare lungo l’acqua con il telo fluviale.

Español :

Desde La Ménitré hasta Les Ponts de Cé, siga esta ruta de 4 horas y 40 minutos y déjese guiar por el agua con la hoja del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-11 par Anjou tourime