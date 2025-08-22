Circuit découverte Le col des Aravis Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le col des Aravis

Circuit découverte Le col des Aravis Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Départ par la vallée de l’Arve puis la vallée du Borne très pittoresque, découverte du massif montagneux des Aravis avec franchissement du col à travers les alpages parsemés de chalets savoyards. Retour par le val d’Arly et la station de Megève.

+33 4 50 95 07 10

English : Discovery tour: Le col des Aravis

Departure via the Arve valley, then the picturesque Borne valley, discovery of the Aravis mountain range, crossing the pass through mountain pastures dotted with Savoyard chalets. Return via the Val d’Arly and the resort of Megève.

Deutsch : Entdeckungsreise Le col des Aravis

Abfahrt durch das Arve-Tal, dann durch das sehr malerische Borne-Tal, Entdeckung des Bergmassivs der Aravis mit Überquerung des Passes durch die mit savoyischen Chalets übersäten Almwiesen. Rückfahrt durch das Val d’Arly und den Ferienort Megève.

Italiano :

Partite attraverso la valle dell’Arve e poi la pittoresca valle del Borne, scoprendo la catena degli Aravis e attraversando il passo attraverso pascoli di montagna punteggiati di chalet savoiardi. Ritorno attraverso la Val d’Arly e la località di Megève.

Español : Ruta de descubrimiento le col des Aravis

Salida por el valle del Arve y luego por el pintoresco valle del Borne, descubriendo la cordillera de Aravis y cruzando el puerto a través de pastos de montaña salpicados de chalets saboyanos. Regreso por el Val d’Arly y la estación de Megève.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme