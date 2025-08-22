Circuit découverte Le massif du Mont-Blanc Annemasse Haute-Savoie
Circuit découverte Le massif du Mont-Blanc
Circuit découverte Le massif du Mont-Blanc Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découverte de la majestueuse chaîne du Mont-Blanc, vallée de Chamonix et col des Montets pour l’accès en Suisse. Après le col de la Forclaz, descente sur la vallée du Rhône dans un décor de montagne inoubliable.
+33 4 50 95 07 10
English : Discovery tour: Le massif du Mont-Blanc
Discover the majestic Mont-Blanc range, Chamonix valley and Montets pass for access to Switzerland. After the Col de la Forclaz, descent to the Rhone valley in an unforgettable mountain setting.
Deutsch : Entdeckungsreise Le massif du Mont-Blanc
Entdeckung der majestätischen Bergkette des Mont-Blanc, Tal von Chamonix und Col des Montets für den Zugang zur Schweiz. Nach dem Col de la Forclaz geht es in einer unvergesslichen Bergkulisse hinunter ins Rhonetal.
Italiano :
Scoprite la maestosa catena del Monte Bianco, la valle di Chamonix e il passo del Col des Montets sulla strada per la Svizzera. Dopo il Col de la Forclaz, discesa verso la valle del Rodano in uno scenario montano indimenticabile.
Español : Ruta de descubrimiento el massif del Mont Blanc
Descubra la majestuosa cordillera del Mont Blanc, el valle de Chamonix y el paso del Col des Montets de camino a Suiza. Tras el Col de la Forclaz, descenso hasta el valle del Ródano en un marco montañoso inolvidable.
