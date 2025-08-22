Circuit découverte Le Plateau des Glières Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le Plateau des Glières

Circuit découverte Le Plateau des Glières Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette combe montagnarde d’alpage est le haut lieu de la résistance française à l’occupation durant la dernière guerre mondiale. Cette épopée est symbolisée par un monument commémoratif, œuvre du sculpteur Giglioli, élevé en 1973.

English : Discovery tour: Le Plateau des Glières

This mountain pasture coomb was the scene of French resistance to the occupation during the last world war. This epic is symbolized by a commemorative monument, the work of sculptor Giglioli, erected in 1973.

Deutsch : Entdeckungsreise Le Plateau des Glières

Diese Bergschlucht ist eine Hochburg des französischen Widerstands gegen die Besatzung während des letzten Weltkriegs. Dieses Epos wird durch ein 1973 errichtetes Denkmal des Bildhauers Giglioli symbolisiert.

Italiano :

Questa valle d’alpeggio è stata teatro della resistenza francese all’occupazione durante l’ultima guerra mondiale. Questa epopea è simboleggiata da un monumento commemorativo, opera dello scultore Giglioli, eretto nel 1973.

Español : Ruta de descubrimiento: Plateau des Glières

Este valle de pastos de montaña fue escenario de la resistencia francesa a la ocupación durante la última guerra mundial. Esta historia épica está simbolizada por un monumento conmemorativo, obra del escultor Giglioli, erigido en 1973.

