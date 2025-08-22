Circuit découverte Le tour du Mont-Blanc par son tunnel Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Le tour du Mont-Blanc par son tunnel

Circuit découverte Le tour du Mont-Blanc par son tunnel Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découverte de la chaîne montagneuse du massif du Mont-Blanc (4807 m) sur ses deux faces, située au carrefour de la France, de l’Italie et de la Suisse.

+33 4 50 95 07 10

English : Discovery tour: Le tour du Mont-Blanc par son tunnel

Discover the Mont-Blanc massif (4807 m) on both sides, at the crossroads of France, Italy and Switzerland.

Deutsch : Entdeckungsreise Le tour du Mont-Blanc par son tunnel

Entdeckung der Bergkette des Mont-Blanc-Massivs (4807 m) auf beiden Seiten, die sich im Dreiländereck von Frankreich, Italien und der Schweiz befindet.

Italiano :

Scoprite i due versanti della catena montuosa del Monte Bianco (4807 m), al crocevia tra Francia, Italia e Svizzera.

Español : Ruta de descubrimiento Recorrido por el Mont Blanc par son tunnel

Descubra las dos vertientes del macizo del Mont-Blanc (4807 m), en la encrucijada de Francia, Italia y Suiza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-17 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme