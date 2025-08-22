Circuit découverte Les Alpes vaudoises et la Gruyère par le col du Pillon Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Les Alpes vaudoises et la Gruyère par le col du Pillon

74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Paysage de vallées verdoyantes présentant un habitat traditionnel de chalets, dominé par des sommets rocheux, enneigés et surplombant la rive suisse du lac Léman. Région de prairies à forte production laitière. Pays d’origine du Fromage de Gruyère.

English : Discovery tour: Les Alpes vaudoises et la Gruyère par le col du Pillon

A landscape of lush green valleys with traditional chalets, dominated by rocky, snow-capped peaks overlooking the Swiss shore of Lake Geneva. A region of meadows and high milk production. Home of Gruyère cheese.

Deutsch : Entdeckungsreise Les Alpes vaudoises et la Gruyère par le col du Pillon

Grüne Tallandschaft mit traditionellen Chalet-Siedlungen, die von felsigen, schneebedeckten Gipfeln überragt wird und das Schweizer Ufer des Genfer Sees überblickt. Wiesenregion mit hoher Milchproduktion. Ursprungsland des Gruyère-Käses.

Italiano :

Un paesaggio di valli verdi e lussureggianti con chalet tradizionali, dominato da cime rocciose e innevate che si affacciano sulla sponda svizzera del Lago di Ginevra. Una regione di prati con un’elevata produzione di latte. Patria del formaggio Gruyère.

Español : Ruta de descubrimiento Les Alpes vaudoises et la Gruyère par le col du Pillon

Un paisaje de exuberantes valles verdes con chalés tradicionales, dominado por picos rocosos y nevados que dominan la orilla suiza del lago Lemán. Una región de prados con gran producción lechera. Cuna del queso Gruyère.

