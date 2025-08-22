Circuit découverte Les Monts du Genevois Annemasse Haute-Savoie

Circuit découverte Les Monts du Genevois

Circuit découverte Les Monts du Genevois Place de la Gare 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit nature qui vous fera découvrir les 3 Monts du Genevois le Salève, les Voirons, et le Vuache. A quelques minutes du centre ville suisse, côté français, les Monts du Genevois vous réservent un voyage au sommet!

+33 4 50 95 07 10

English : Discovery tour: The Monts du Genevois

A nature trail that takes you to the 3 Geneva mountains: the Salève, the Voirons and the Vuache. Just a few minutes from downtown Switzerland, on the French side, the Monts du Genevois offer you a trip to the summit!

Deutsch : Entdeckungsreise Les Monts du Genevois

Eine Naturroute, die Sie die drei Genfer Berge entdecken lässt: den Salève, die Voirons und den Vuache. Die Monts du Genevois sind nur wenige Minuten vom Schweizer Stadtzentrum entfernt und befinden sich auf der französischen Seite.

Italiano :

Un percorso naturalistico che comprende i 3 Monts du Genevois: la Salève, i Voirons e la Vuache. A pochi minuti dal centro della Svizzera, sul versante francese, i Monts du Genevois vi offrono una gita in vetta!

Español : Ruta de descubrimiento Les Monts du Genevois

Un sendero natural que recorre los 3 Montes del Genevois: el Salève, el Voirons y el Vuache. A pocos minutos del centro de la ciudad suiza, en la vertiente francesa, los Montes de Ginebra le ofrecen un viaje a la cumbre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme