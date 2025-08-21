Circuit des anciens vignobles Huriel Allier

Circuit des anciens vignobles

Circuit des anciens vignobles 2 Avenue de la Toque 03380 Huriel Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous permettra de découvrir le riche patrimoine d’Huriel (XIe siècle) ainsi que ses points de vue remarquables.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

English :

This loop will enable you to discover the rich heritage of Huriel (11th century) and its remarkable viewpoints.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie das reiche Kulturerbe von Huriel (11. Jahrhundert) und seine bemerkenswerten Aussichtspunkte entdecken.

Italiano :

Questo anello vi permetterà di scoprire il ricco patrimonio di Huriel (XI secolo) e i suoi notevoli punti panoramici.

Español :

Este bucle le permitirá descubrir el rico patrimonio de Huriel (siglo XI) y sus notables miradores.

