GRP© Des maîtres sonneurs: itinérance entre Berry et Bourbonnais Huriel Allier
GRP© Des maîtres sonneurs: itinérance entre Berry et Bourbonnais Huriel Allier vendredi 1 mai 2026.
GRP© Des maîtres sonneurs: itinérance entre Berry et Bourbonnais
GRP© Des maîtres sonneurs: itinérance entre Berry et Bourbonnais Parking de l’église 03380 Huriel Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Entre Berry et Bourbonnais, un sentier qui suit l’itinéraire initiatique des sonneurs de cornemuses décrit par George Sand dans son roman Les Maîtres Sonneurs .
https://www.sentiermaitressonneurs.com/ +33 6 74 12 45 26
English :
Between Berry and Bourbonnais, a path that follows the initiatory itinerary of the pipers described by George Sand in his novel Les Maîtres Sonneurs .
Deutsch :
Zwischen Berry und Bourbonnais verläuft ein Pfad, der dem Initiationsweg der Dudelsackpfeifer folgt, den George Sand in ihrem Roman Les Maîtres Sonneurs (Die Meistersinger) beschreibt.
Italiano :
Tra Berry e Bourbonnais, un percorso che segue l’itinerario iniziatico dei suonatori di zampogna descritto da George Sand nel suo romanzo Les Maîtres Sonneurs .
Español :
Entre Berry y Bourbonnais, un camino que sigue la ruta iniciática de los gaiteros descrita por George Sand en su novela Les Maîtres Sonneurs .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme