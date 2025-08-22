L’ancien vignoble d’Huriel Huriel Allier
L'ancien vignoble d'Huriel
A la vallée de la Magieure, équipée de plusieurs moulins, succèdent les coteaux propices à la culture de la vigne (1 200 ha en 1886) qui a constitué longtemps la richesse économique d’Huriel.
The valley of the Magieure, equipped with several mills, is followed by hillsides suitable for the cultivation of vines (1,200 ha in 1886) which for a long time constituted the economic wealth of Huriel.
Auf das Magieure-Tal, das mit mehreren Mühlen ausgestattet war, folgten die Hänge, die sich für den Weinanbau (1200 ha im Jahr 1886) eigneten, der lange Zeit den wirtschaftlichen Reichtum von Huriel darstellte.
La valle della Magieure, dotata di diversi mulini, è seguita da colline adatte alla coltivazione della vite (1.200 ettari nel 1886) che per lungo tempo ha costituito la ricchezza economica di Huriel.
Al valle del Magieure, dotado de varios molinos, le siguen laderas aptas para el cultivo de la vid (1.200 ha en 1886) que durante mucho tiempo constituyeron la riqueza económica de Huriel.
