Circuit des croix Briare Loiret

Circuit des croix A pieds

Circuit des croix 1 place Charles de Gaulle 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 7600.0 Tarif :

Découvrez le rôle des croix utilisées jadis (chemin, procession, mission, limite…) grâce à une circuit de promenade dans la ville

+33 2 38 31 24 51

English :

Discover the role of the crosses used in the past (path, procession, mission, limit…) thanks to a walking tour in the city

Deutsch :

Entdecken Sie die Rolle der früher verwendeten Kreuze (Weg, Prozession, Mission, Grenze…) anhand eines Rundgangs durch die Stadt

Italiano :

Scoprire il ruolo delle croci utilizzate in passato (percorso, processione, missione, limite…) grazie a un tour a piedi in città

Español :

Descubra el papel de las cruces utilizadas en el pasado (camino, procesión, misión, límite…) gracias a un recorrido a pie por la ciudad

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire