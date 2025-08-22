Circuit des fontaines Saint-Saturnin Charente
Circuit des fontaines Saint-Saturnin Charente vendredi 1 mai 2026.
Circuit des fontaines
Circuit des fontaines Parking du centre culturel 16290 Saint-Saturnin Charente Nouvelle-Aquitaine
Vignes, cultures, bois et prairies, la nature entoure joliment le bourg de Saint-Saturnin qui a su préserver en son sein un patrimoine architectural de qualité.
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
Vineyards, crops, woods and meadows, nature beautifully surrounds the village of Saint-Saturnin, which has preserved its architectural heritage.
Deutsch :
Weinberge, Kulturen, Wälder und Wiesen, die Natur umgibt hübsch den Marktflecken Saint-Saturnin, der in seinem Inneren ein hochwertiges architektonisches Erbe bewahrt hat.
Italiano :
Vigneti, coltivazioni, boschi e prati: la natura circonda splendidamente il villaggio di Saint-Saturnin, che ha conservato un patrimonio architettonico di alta qualità.
Español :
Viñedos, cultivos, bosques y prados: la naturaleza rodea maravillosamente el pueblo de Saint-Saturnin, que ha conservado un patrimonio arquitectónico de gran calidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme