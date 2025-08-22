Circuit des Forges Donzy Nièvre

Circuit des Forges En VTT assistance électrique Facile

Circuit des Forges Place Gambetta 58220 Donzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Ce circuit vous immerge au temps où la sidérurgie était florissante dans le Donziais. Champdoux , hameau de la commune de Sainte-Colombe-des-Bois était alors un haut lieu de la sidérurgie de la Nièvre. Il abritait l’une des plus importante usine du département.

Facile

English :

This tour takes you back to the days when steelmaking flourished in the Donziais region. Champdoux, a hamlet in the commune of Sainte-Colombe-des-Bois, was one of the Nièvre region?s leading steelworks. It was home to one of the department?s largest steelworks.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang tauchen Sie in die Zeit ein, als die Eisen- und Stahlindustrie im Donziais blühte. Champdoux , ein Weiler der Gemeinde Sainte-Colombe-des-Bois, war damals eine Hochburg der Stahlindustrie im Departement Nièvre. Dort befand sich eines der größten Werke des Departements.

Italiano :

Questo percorso vi riporta ai tempi in cui l’industria siderurgica era fiorente nel Donziais. Champdoux, frazione del comune di Sainte-Colombe-des-Bois, era all’epoca un importante centro dell’industria siderurgica della Nièvre. Era sede di una delle più grandi acciaierie del dipartimento.

Español :

Este sendero le transporta a la época en que la siderurgia florecía en el Donziais. Champdoux, aldea del municipio de Sainte-Colombe-des-Bois, fue en su momento un importante centro siderúrgico del Nièvre. Albergaba una de las mayores acerías del departamento.

