Escapade à Donzy Donzy Nièvre

Escapade à Donzy 3 Rue Frappier Saint-Martin 58220 Donzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir Donzy, village au caractère médiéval qui vous réserve des surprises comme l’ancienne abbaye de Donzy-le-Pré ou bien le chemin du commandeur le long du Nohain ! Les circuits sont disponibles à l’Office de Tourisme, aux points d’accueil à Cosne-Cours-sur-Loire et à Pouilly-sur-Loire ou bien n’hésitez pas à télécharger le document.

English :

Come and discover Donzy, a medieval village with surprises in store, such as the ancient abbey of Donzy-le-Pré or the Commander’s Path along the Nohain! Tours are available from the Tourist Office, at reception points in Cosne-Cours-sur-Loire and Pouilly-sur-Loire, or feel free to download the document.

Deutsch :

Entdecken Sie Donzy, ein Dorf mit mittelalterlichem Charakter, das Überraschungen für Sie bereithält, wie die ehemalige Abtei von Donzy-le-Pré oder den Weg des Kommandanten entlang des Flusses Nohain! Die Rundgänge sind im Fremdenverkehrsamt, an den Anlaufstellen in Cosne-Cours-sur-Loire und Pouilly-sur-Loire erhältlich oder zögern Sie nicht, das Dokument herunterzuladen.

Italiano :

Venite a scoprire Donzy, un villaggio dal carattere medievale che vi riserva molte sorprese, tra cui l’antica abbazia di Donzy-le-Pré e il Sentiero del Comandante lungo il Nohain! Gli itinerari sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo, nei punti di accoglienza di Cosne-Cours-sur-Loire e Pouilly-sur-Loire, oppure potete scaricare il documento.

Español :

Venga a descubrir Donzy, un pueblo de carácter medieval que le reserva muchas sorpresas, como la antigua abadía de Donzy-le-Pré y el Sendero del Comendador a lo largo del Nohain Los itinerarios están disponibles en la Oficina de Turismo, en los puntos de recepción de Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire, o puede descargar el documento.

