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Mai à Vélo 2026, CC Coeur de Loire, Donzy

Mai à Vélo 2026, CC Coeur de Loire, Donzy

Mai à Vélo 2026, CC Coeur de Loire, Donzy vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CC Coeur de Loire

Adresse : unnamed road, 58220 Donzy, France

Ville : 58220 Donzy

Département : Nièvre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC Coeur de Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CC Coeur de Loire unnamed road, 58220 Donzy, France Donzy 58220 Nièvre Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202114

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